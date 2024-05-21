Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал уход из стана «красно-синих» по окончании сезона 37-летнего защитника Кирилла Набабкина.

- Отличная карьера – Набабкин долгое время поиграл в топ-клубе и выиграл столько титулов. Можно оценить её только со знаком «плюс». А то, что уходит, – все мы рано или поздно заканчиваем с профессиональной карьерой. Карьера успешная, жалеть не о чем. Сейчас за ним решение, завершать её или ещё поиграть где-то. Игровая карьера – только половина жизни спортсмена. Впереди – другая, не менее значимая. Многие бывшие спортсмены испытывают в ней проблемы, не могут найти себя в обычной жизни. Так пожелаем Набабкину успехов в дальнейшем. Может, у него есть определённая усталость от футбола, он хочет какое-то время отдохнуть, посмотреть и понять, какая роль ему теперь больше подходит. Только сам Набабкин может ответить на этот вопрос. В любом случае он Армеец с большой буквы. Не зря, как пишут, ЦСКА предлагает ему работу в структуре клуба, – сказал Попов.

Кирилл Набабкин выступал за ЦСКА с 2010 года, провёл за команду 323 матча и выиграл 9 трофеев. В 30-м туре РПЛ «армейцы» сыграют 25 мая с «Уралом».