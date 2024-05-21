Агент высказался о будущем Рыбуса

Агент Роман Орещук, который работает с защитником Мацеем Рыбусом, высказался на тему будущего футболиста.

Как известно, действующий контракт 34-летнего Рыбуса с «Рубином» рассчитан до завершения нынешнего сезона.

«Общение с «Рубином» о новом контракте? Пока его нет. Клуб должен сначала определиться с главным тренером. А потом тренер будет определять, нужен ему Рыбус или нет. Здесь пока всё на паузе», - цитирует Орещука «Спорт-Экспресс».

Орещук добавил, что обсуждение будущего Рыбуса должно начаться по завершению сезона. В последнем туре Премьер-лиги «Рубин» будет играть против «Сочи» на своём поле.