Сёмин: «Акинфеев — важнейший игрок ЦСКА»

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на информацию о возможном продлении контракта Игоря Акинфеева с ЦСКА.

«Для меня это ожидаемо. Я считаю, что это правильно и справедливо. Конечно, замены будут всегда, но, на мой взгляд, он важнейший игрок команды», — цитирует Сёмина «РИА Новости Спорт».

Ранее появилась информация, что 38-летний Акинфеев согласовал новый трудовой договор с «армейцами» на два года.

В текущей кампании Акинфеев провел 26 матчей во всех турнирах, пропустил 34 гола и восемь раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Действующий контракт вратаря с ЦСКА рассчитан до конца июня 2024 года.