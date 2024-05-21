Кордоба: «В матче с «Динамо» сделаем всё возможное, чтобы завоевать титул»

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба высказался о предстоящем матче против столичного «Динамо».

— В матче с «Динамо» сделаем все возможное, чтобы завоевать титул. Мы играем дома, и нам нужно воспользоваться этим преимуществом, — приводит слова Кордобы «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 31-летний колумбиец принял участие в 31 матче во всех турнирах, забил 17 мячей и стал автором шести результативных передач.

Перед стартом 30-го тура чемпионата России «Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 53 очка. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет три балла.

Встреча «Краснодара» и «Динамо» пройдет 25 мая. Начало поединка запланировано на 16:30 по московскому времени.