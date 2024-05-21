Кто вылетит из Премьер-лиги: Расклады смертельной битвы

Лишь в заключительном туре определится ещё одна команда, которая вылетит из Премьер-лиги, и оба участника переходных матчей. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» даёт расклады.

Кто вылетит напрямую?

Перед последним туром осталось два коллектива, которые рискуют напрямую вылететь в Первую лигу. У «Балтики» 26 баллов, на три больше у «Факела» и «Пари НН».

Расписание последних туров:

«Балтика» – «Локомотив»;

«Крылья Советов» – «Пари НН»;

«Факел» – «Ахмат».

Нетрудно посчитать, что «Факелу» и «Пари НН», чтобы избежать вылета напрямую, надо набрать хотя бы одно очко. «Балтике» же, наоборот, надо побеждать и ждать поражения любого из двух конкурентов. При равенстве очков надо будет смотреть дополнительные показатели, а именно личные встречи.

Клуб «Факел» «Пари НН» «Балтика» «Факел» – 2:0 0:0 «Пари НН» 1:1 – 0:0 «Балтика» 2:1 2:0 –

Калининградцы тут имеют преимущество и обойдут любую из двух команд при одинаковом количестве баллов. Если же все три завершат чемпионат, то ниже всех окажется «Пари НН».

Кто займёт 15 место

«Балтика» побеждает «Балтика» не побеждает «Факел» и «Пари НН» набирают очки «Балтика» «Балтика» «Факел» набирает очки, «Пари НН» проигрывает» «Пари НН» «Балтика» «Пари НН» набирает очки, «Факел» проигрывает» «Факел» «Балтика» «Факел» и «Пари НН» проигрывают «Пари НН» «Балтика»

Кто сыграет в переходных матчах?

Тут ситуация намного более запутанная. К трём участникам, которые пытаются избежать прямого вылета, присоединяются «Урал» и «Оренбург». Обе команды уже точно не займут 15-е место, но вполне могут оказаться на 13-й или 14-й строчках.

Расписание матчей:

«Оренбург» – «Спартак»;

ЦСКА – «Урал».

«Урал» и «Оренбург» опережают «Факел» и «Пари НН» на одно очко. Нетрудно посчитать, что для того, чтобы не опуститься в зону вылета, обеим командам надо в заключительном туре сыграть не хуже воронежцев и нижегородцев соответственно.

При равенстве очков возможны варианты. Тем более есть расклад, что все четыре команды закончат чемпионат с равным количеством баллов.

Клуб «Урал» «Оренбург» «Факел» «Пари НН» «Урал» – 3:3 0:0 0:1 «Оренбург» 0:2 – 1:2 3:1 «Факел» 0:0 0:0 – 2:0 «Пари НН» 1:0 3:1 1:1 –

Тут интересно, что есть несколько пар команд, где при равенстве очков надо будет смотреть не на личные встречи, а на иные показатели. Так, «Оренбург» и «Пари НН» обменялись победами со счётом 3:1, и в случае одинакового количества баллов по общему количеству викторий в чемпионате выше окажутся нижегородцы. «Факел» и «Урал» же сгоняли два нулевых очка, и при их равенстве выше будет клуб из Екатеринбурга также из-за количества побед.

В связи с большим количеством потенциальных исходов надо будет ждать конкретных результатов, чтобы выстраивать варианты.

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