Кто вылетит из Премьер-лиги: Расклады смертельной битвы

Лишь в заключительном туре определится ещё одна команда, которая вылетит из Премьер-лиги, и оба участника переходных матчей. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» даёт расклады.
Кто вылетит напрямую?
Перед последним туром осталось два коллектива, которые рискуют напрямую вылететь в Первую лигу. У «Балтики» 26 баллов, на три больше у «Факела» и «Пари НН».
Расписание последних туров:
«Балтика» – «Локомотив»;
«Крылья Советов» – «Пари НН»;
«Факел» – «Ахмат».
Нетрудно посчитать, что «Факелу» и «Пари НН», чтобы избежать вылета напрямую, надо набрать хотя бы одно очко. «Балтике» же, наоборот, надо побеждать и ждать поражения любого из двух конкурентов. При равенстве очков надо будет смотреть дополнительные показатели, а именно личные встречи.
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|«Факел»
|–
|2:0
|0:0
|«Пари НН»
|1:1
|–
|0:0
|«Балтика»
|2:1
|2:0
|–
Калининградцы тут имеют преимущество и обойдут любую из двух команд при одинаковом количестве баллов. Если же все три завершат чемпионат, то ниже всех окажется «Пари НН».
Кто займёт 15 место
|«Балтика» побеждает
|«Балтика» не побеждает
|«Факел» и «Пари НН» набирают очки
|«Балтика»
|«Балтика»
|«Факел» набирает очки, «Пари НН» проигрывает»
|«Пари НН»
|«Балтика»
|«Пари НН» набирает очки, «Факел» проигрывает»
|«Факел»
|«Балтика»
|«Факел» и «Пари НН» проигрывают
|«Пари НН»
|«Балтика»
Кто сыграет в переходных матчах?
Тут ситуация намного более запутанная. К трём участникам, которые пытаются избежать прямого вылета, присоединяются «Урал» и «Оренбург». Обе команды уже точно не займут 15-е место, но вполне могут оказаться на 13-й или 14-й строчках.
Расписание матчей:
«Оренбург» – «Спартак»;
ЦСКА – «Урал».
«Урал» и «Оренбург» опережают «Факел» и «Пари НН» на одно очко. Нетрудно посчитать, что для того, чтобы не опуститься в зону вылета, обеим командам надо в заключительном туре сыграть не хуже воронежцев и нижегородцев соответственно.
При равенстве очков возможны варианты. Тем более есть расклад, что все четыре команды закончат чемпионат с равным количеством баллов.
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|«Урал»
|–
|3:3
|0:0
|0:1
|«Оренбург»
|0:2
|–
|1:2
|3:1
|«Факел»
|0:0
|0:0
|–
|2:0
|«Пари НН»
|1:0
|3:1
|1:1
|–
Тут интересно, что есть несколько пар команд, где при равенстве очков надо будет смотреть не на личные встречи, а на иные показатели. Так, «Оренбург» и «Пари НН» обменялись победами со счётом 3:1, и в случае одинакового количества баллов по общему количеству викторий в чемпионате выше окажутся нижегородцы. «Факел» и «Урал» же сгоняли два нулевых очка, и при их равенстве выше будет клуб из Екатеринбурга также из-за количества побед.
В связи с большим количеством потенциальных исходов надо будет ждать конкретных результатов, чтобы выстраивать варианты.
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Роман Андреев
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