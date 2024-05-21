Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тимощук: Чемпионский дух «Зенита» помог Малкому в «Аль-Хиляле»

21 Мая 2024 • 16:13 Комментировать
Зенит
...
Ростов
25.05 16:30

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук поздравил экс-игрока команды Малкома Филипе с чемпионством Саудовской Аравии. Напомним, сейчас бразилец с российским паспортом выступает за «Аль-Хиляль».

«Малком — молодец, что в новой для себя команде стал чемпионом. Видимо, чемпионский дух «Зенита», который мы ему дали, помог ему добиться этого (улыбается)», — приводит слова Тимощука «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 27-летний Малком принял участие в 47 матчах в составе «Аль-Хиляля», забил 22 мяча и записал на свой счет 13 результативных передач.

Стоит сказать, что в 32 матчах текущего сезона чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» ни разу не проиграл.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Анатолий Тимощук Малком Филипе Аль-Хиляль Эр-Рияд ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 21 Мая
16:13
Тимощук: Чемпионский дух «Зенита» помог Малкому в «Аль-Хиляле»
14:40
«Никто не заиграл на золото»: Балахнин высказался о жаркой развязке в РПЛ
20 Мая
15:47
Колыванов объяснил, почему не считает «Динамо» явным фаворитом золотой гонки 2
11:52
Лепёхин выразил надежду, что золото РПЛ выиграет «Зенит»
09:15
Вахания рассказал, за счёт чего «Ростову» удалось обыграть «Балтику»
19 Мая
23:08
Сергеев: «В последнем туре не будем смотреть на игру соперников»
20:45
Песьяков ответил, уходит ли он из «Ростова»
20:29
Комличенко отреагировал на информацию о возможном переходе в «Локомотив»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЗЕНИТ РОСТОВ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола назвал команду, которую будет тренировать в новом сезоне Стало известно, где Джикия продолжит карьеру Карпин назвал команду, которую будет тренировать в новом сезоне Назван возможный следующий клуб Джикии в РПЛ «Бавария» приняла решение по Зидану Тренер «Ливерпуля» Клопп сделал заявление о будущем «Манчестер Сити» сравнялся с «Манчестер Юнайтед» по количеству чемпионских титулов в АПЛ в XXI веке Клопп назвал лучшего тренера мира Анчелотти отреагировал на четыре пропущенных гола Луниным перед финалом Лиги чемпионов Гвардиола высказался после исторического чемпионства «Манчестер Сити»
«Вильярреал» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:4 «Ахмат» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Скучнейший матч, серия пенальти и суперфинал: «Зенит» опять не смог победить, но выбил ЦСКА из Кубка России «Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 Холанн уже превзошёл Месси на пике карьеры: Сможет ли норвежец затмить аргентинца Чудо-гол Кудуса проблемой не стал: «Манчестер Сити» смял «Вест Хэм» и в 10-й раз стал чемпионом Англии Покер Сорлота не помог «Вильярреалу» одолеть мадридский «Реал» «Арсенал» в концовке вырвал победу у «Эвертона», но чемпионом не стал 21 команда уже вышла в Лигу чемпионов – полный список Тренер «Реала» Анчелотти принял решение по Модричу и Кроосу
Спортивные новости
Как сильно на российский хоккей влияет отсутствие национальной сборной на чемпионате мира «Эдмонтон» в седьмом матче обыграл «Ванкувер» и вышел в финал Западной конференции НХЛ Медведев опустился на пятое место в рейтинге АТР Немков высказался о победе Усика над Фьюри Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Мая
17:19 · Россия. Премьер-лига
Мозес может остаться в России
16:57 · Россия. Премьер-лига
Денис Попов – о Набабкине: «Армеец с большой буквы» эксклюзив
16:55 · Россия. Премьер-лига
Агент высказался о будущем Рыбуса
16:34 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Акинфеев — важнейший игрок ЦСКА»
16:26 · Россия. Премьер-лига
Кордоба: «В матче с «Динамо» сделаем всё возможное, чтобы завоевать титул»
16:13 · Россия. Премьер-лига
Тимощук: Чемпионский дух «Зенита» помог Малкому в «Аль-Хиляле»
16:04 · Россия. Премьер-лига
Агент Панченко: «Европа скоро сама загнётся»
15:39 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: Надо оставить в покое Безрукова и заниматься более важными делами
15:17 · Россия. Премьер-лига
Депутат Госдумы просит генпрокурора расследовать слова футболиста Безрукова
15:13 · Россия. Премьер-лига
«Химки» могут подписать вратаря «Спартака» слухи
14:43 · Россия. Премьер-лига
Шалимов — о прощании с Джикией: «Можно было растрогаться»
14:32 · Россия. Премьер-лига
Агент Миранчука отреагировал на информацию о переговорах с «Локомотивом»
14:21 · Россия. Премьер-лига
Рыбус рассказал, где хотел бы продолжить карьеру
14:11 · Россия. Премьер-лига
Денисов отреагировал на приход Станковича в «Спартак»
12:55 · Россия. Премьер-лига
Дзагоев просмотрит новичка для ЦСКА - названо имя
Все новости
Рекомендуем