Тимощук: Чемпионский дух «Зенита» помог Малкому в «Аль-Хиляле»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук поздравил экс-игрока команды Малкома Филипе с чемпионством Саудовской Аравии. Напомним, сейчас бразилец с российским паспортом выступает за «Аль-Хиляль».

«Малком — молодец, что в новой для себя команде стал чемпионом. Видимо, чемпионский дух «Зенита», который мы ему дали, помог ему добиться этого (улыбается)», — приводит слова Тимощука «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 27-летний Малком принял участие в 47 матчах в составе «Аль-Хиляля», забил 22 мяча и записал на свой счет 13 результативных передач.

Стоит сказать, что в 32 матчах текущего сезона чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» ни разу не проиграл.