Агент Панченко: «Европа скоро сама загнётся»

Известный агент Виктор Панченко поделился комментарием о том, стоит ли российским футболистам переезжать в Европу.

«Я сторонник того, чтобы российские футболисты не переходили в европейские клубы. Играть надо в России. Какой смысл туда ехать? Европа скоро сама загнется», — приводит слова Панченко портал «РБ Спорту».

Агент отметил, что в России мало футболистов, способных выступать в европейских клубах.

Напомним, на данный момент в топовых европейских лигах играют Алексей Миранчук («Аталанта»), Александр Головин («Монако»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад») и Далер Кузяев («Гавр»).