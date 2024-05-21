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Губерниев: Надо оставить в покое Безрукова и заниматься более важными делами

21 Мая 2024 • 15:39 Комментировать
Рубин
...
Сочи
25.05 16:30

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на просьбу депутата Николая Новичкова провести расследование слов полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова.

Напомним, ранее игрок казанцев в шутку попросил «Краснодар» перечислить ему денежное вознаграждение за победу над «Зенитом».

«Я считаю, что эта проблема не стоит выеденного яйца. Парень, конечно, глупость сморозил, но реакция на его слова чрезмерна», — заявил Губерниев «Спорт-Экспрессу».

По мнению эксперта, Безрукова следует оставить в покое и уделить время более серьезным проблемам.

В текущем сезоне 22-летний футболист провел 23 матча за «Рубин», забил два гола и сделал один ассист.

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