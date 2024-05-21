Депутат Госдумы просит генпрокурора расследовать слова футболиста Безрукова

Депутат Госдумы Николай Новичков обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову. В письме депутат просит провести расследование в отношении футболиста «Рубина» Руслана Безрукова. После недавней победы над «Зенитом» Безруков в прямом эфире пошутил, что команда ждёт «денежки на карту» от «Краснодара».

В письме, текст которого приводит «РИА Новости», Новичков подчёркивает, что высказывание Безрукова имеет признаки коррупционной составляющей. Депутат призывает провести тщательное расследование в рамках прокурорского надзора.

Напомним, что слова Руслана Безрукова рассмотрит комитет РФС по этике.