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«Химки» могут подписать вратаря «Спартака» слухи

21 Мая 2024 • 15:13 Комментировать
Химки
...
Черноморец Нв
25.05 13:00

Подмосковные «Химки» хотят усилить свой состав новым голкипером.

Как стало известно «Матч ТВ», руководство «красно-черных» ведет активные поиски вратаря. Сообщается, что одним из кандидатов на усиление является Илья Свинов из «Спартака». Кроме того, в шорт-листе «Химок» есть Андрей Лунёв, Никита Медведев и Маринато Гилерме. Источник отмечает, что подмосковный клуб не исключает варианты с подписанием иностранного вратаря.

Напомним, в конце сезона «Химки» покинет Антон Митрюшкин, который уже подписал контракт с «Локомотивом».

Стоит сказать, что подопечные Андрея Талалаева досрочно оформили себе выход в РПЛ.

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ХИМКИ ЧЕРНОМОРЕЦ НВ
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