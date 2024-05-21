Подмосковные «Химки» хотят усилить свой состав новым голкипером.

Как стало известно «Матч ТВ», руководство «красно-черных» ведет активные поиски вратаря. Сообщается, что одним из кандидатов на усиление является Илья Свинов из «Спартака». Кроме того, в шорт-листе «Химок» есть Андрей Лунёв, Никита Медведев и Маринато Гилерме. Источник отмечает, что подмосковный клуб не исключает варианты с подписанием иностранного вратаря.

Напомним, в конце сезона «Химки» покинет Антон Митрюшкин, который уже подписал контракт с «Локомотивом».

Стоит сказать, что подопечные Андрея Талалаева досрочно оформили себе выход в РПЛ.