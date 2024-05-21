Шалимов — о прощании с Джикией: «Можно было растрогаться»

Бывший наставник «Краснодара» Игорь Шалимов высказался о последнем матче защитника Георгия Джикии за московский «Спартак».

Напомним, 30-летний футболист вышел в стартовом составе в минувшей игре с «Рубином» (3:1), отыграл 68 минут и покинул поле под аплодисменты.

«То, как все прошло в матче с «Рубином», — просто идеально, очень красивая история для Георгия: домашний стадион, он в составе, выиграли, ушел под аплодисменты. Можно было растрогаться», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

Джикия защищал цвета «красно-белых» с 2017 года. За это время он сыграл в 215 матчах, забил пять мячей и оформил 11 ассистов.

Ранее агент Джикии заявил, что игрок близок к подписанию контракта со столичным клубом.