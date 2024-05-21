Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о развязке в чемпионской гонке.

- Перед последним туром известен только один вылетевший клуб – «Сочи». Ни медалисты, ни другие неудачники пока не определены. С чем связываете такую упорную борьбу в нынешнем чемпионате внизу и вверху таблицы?

- С тем, что лидеры стали слабее и чуть сильнее стали те команды, которые находятся внизу таблицы.

- Для вас «Динамо» - явный фаворит золотой гонки, или вы допускаете вероятность того, что в Краснодаре москвичи оступятся и упустят чемпионство?

- Допускаю все. Интрига в этом чемпионате просто сумасшедшая. Никто не может с уверенностью сказать, как сыграет тот или иной претендент на чемпионство. Поэтому может быть любой результат. Но сейчас все зависит от «Динамо».

- По игре «Динамо» или «Краснодар» выглядит получше?

- Они очень разные. Но «Динамо» выглядит цельнее. Сейчас в «Краснодаре» просматривается рука молодого тренера. И это отражается на команде. А игра москвичей более понятна и конкретна. Хотя бело-голубые пропускают очень много.

- «Динамо» наиграло на чемпионство?

- Откровенно говоря, сейчас нет явного лидера, который наиграл бы на золото. При этом я оцениваю потенциально «Зенит» выше «Динамо» по уровню игроков и возможностей. Питерцы в этом сезоне играли явно ниже своих возможностей. Они не смогли мобилизовать все свои внутренние силы для того, чтобы уже давно стать чемпионом. А вот «Динамо» выступало если не на пределе, то близко к этому. Вот и разница.

- «Зенит» разочаровал в этом сезоне, или если будет золото, то неважно, как команда прошла чемпионат?

- Однозначно разочаровал. Даже если будет золото. Питерцы не показывали тот футбол, который могли. Процентов на 70 могли бы лучше играть.

- Почему команда не раскрывает свой потенциал?

- Прежде всего, есть какая-то успокоенность. Нет мобилизованности и полной отдачи. Шестой раз идти на чемпионство очень сложно. В то же время некоторые тренерские вещи не способствовали этому. Семак иногда говорил такими терминами, которые не должны быть применимы к такой команде. Например, что скоро «Зенит» прорвет, или что команде не везет. С таким составом, потенциалом, финансовым и управленческим ресурсом питерцы не используют все свои возможности.

- То есть у вас есть вопросы к Семаку?

- Безусловно. А как иначе? Уверен, что у него к самому себе есть претензии. Но это нормально. Просто нужно сделать выводы и идти дальше. Все исправимо, если ты это осознаешь.

- Не считаете, что Семак исчерпал свой потенциал в «Зените»?

- Нет. Хотя вопросов к нему много.

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- Как расположится итоговая призовая тройка?

- Любой вариант может сыграть. На первом месте может оказаться как «Зенит, так и «Динамо». А вот в чемпионство «Краснодара» я не верю, потому что «Зенит» в своем матче не оступится. Это будет домашний матч, и питерцев просто никто не поймет.

Елена Григорьевская