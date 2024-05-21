Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Никто не заиграл на золото»: Балахнин высказался о жаркой развязке в РПЛ эксклюзив

21 Мая 2024 • 14:40 Комментировать
Краснодар
...
Динамо Москва
25.05 16:30

Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о развязке в чемпионской гонке. 

- Перед последним туром известен только один вылетевший клуб – «Сочи». Ни медалисты, ни другие неудачники пока не определены. С чем связываете такую упорную борьбу в нынешнем чемпионате внизу и вверху таблицы?

- С тем, что лидеры стали слабее и чуть сильнее стали те команды, которые находятся внизу таблицы.

- Для вас «Динамо» - явный фаворит золотой гонки, или вы допускаете вероятность того, что в Краснодаре москвичи оступятся и упустят чемпионство?

- Допускаю все. Интрига в этом чемпионате просто сумасшедшая. Никто не может с уверенностью сказать, как сыграет тот или иной претендент на чемпионство. Поэтому может быть любой результат. Но сейчас все зависит от «Динамо».

- По игре «Динамо» или «Краснодар» выглядит получше?

- Они очень разные. Но «Динамо» выглядит цельнее. Сейчас в «Краснодаре» просматривается рука молодого тренера. И это отражается на команде. А игра москвичей более понятна и конкретна. Хотя бело-голубые пропускают очень много.   

- «Динамо» наиграло на чемпионство?

- Откровенно говоря, сейчас нет явного лидера, который наиграл бы на золото. При этом я оцениваю потенциально «Зенит» выше «Динамо» по уровню игроков и возможностей. Питерцы в этом сезоне играли явно ниже своих возможностей. Они не смогли мобилизовать все свои внутренние силы для того, чтобы уже давно стать чемпионом. А вот «Динамо» выступало если не на пределе, то близко к этому. Вот и разница.

- «Зенит» разочаровал в этом сезоне, или если будет золото, то неважно, как команда прошла чемпионат?

- Однозначно разочаровал. Даже если будет золото. Питерцы не показывали тот футбол, который могли. Процентов на 70 могли бы лучше играть.

- Почему команда не раскрывает свой потенциал?

- Прежде всего, есть какая-то успокоенность. Нет мобилизованности и полной отдачи. Шестой раз идти на чемпионство очень сложно. В то же время некоторые тренерские вещи не способствовали этому. Семак иногда говорил такими терминами, которые не должны быть применимы к такой команде. Например, что скоро «Зенит» прорвет, или что команде не везет. С таким составом, потенциалом, финансовым и управленческим ресурсом питерцы не используют все свои возможности.

- То есть у вас есть вопросы к Семаку?

- Безусловно. А как иначе? Уверен, что у него к самому себе есть претензии. Но это нормально. Просто нужно сделать выводы и идти дальше. Все исправимо, если ты это осознаешь.

- Не считаете, что Семак исчерпал свой потенциал в «Зените»?

- Нет. Хотя вопросов к нему много.

Реклама


- Как расположится итоговая призовая тройка?

- Любой вариант может сыграть. На первом месте может оказаться как «Зенит, так и «Динамо». А вот в чемпионство «Краснодара» я не верю, потому что «Зенит» в своем матче не оступится. Это будет домашний матч, и питерцев просто никто не поймет.

Елена Григорьевская

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Динамо Москва Сергей Семак Сергей Балахнин ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 21 Мая
10:34
Байрамян – о чемпионской гонке в РПЛ: «Не помню, когда была такая интрига»
20 Мая
15:47
Колыванов объяснил, почему не считает «Динамо» явным фаворитом золотой гонки 2
14:09
Появилась информация о состоянии Тюкавина
13:45
Орещук: «Тюкавину надо провести в «Динамо» ещё один сезон»
13:15
Масалитин: «Динамо» важно не перетянуть с продажей Тюкавина в Европу»
10:58
Личка оценил шансы Тюкавина стать лучшим игроком РПЛ
10:42
Кордоба: «Меня не беспокоит то, что я не забиваю в нескольких играх»
09:49
Гранат заявил, что боится сглазить «Динамо»
19 Мая
22:38
Жоаозиньо: «Я всегда говорил, что болею за «Краснодар»
21:29
Пименов считает, что «Динамо» может побороться за чемпионство в следующем сезоне
14:39
Чавес: «Не ожидал, что с «Динамо» буду бороться за чемпионство так рано»
13:24
Марков: «В гонке бомбардиров впечатлил Тюкавин»
12:53
Марков: «Надеюсь, «Динамо» станет чемпионом, болельщики ждали практически 50 лет»
12:01
Пименов: «До чемпионства «Динамо» остался всего один шаг»
11:29
Скопинцев: «Голы Нгамалё на последних минутах — мастерство, его пик»
11:23
Гафин высказался об интересе «Динамо» к Джикии и Лунёву
11:07
Скопинцев: «Динамо» два раза выиграло у «Зенита», это надо уважать»
10:49
Гафин: «Мы не заинтересованы в продаже Тюкавина в любой другой российский клуб»
10:18
Скопинцев: «В матче с «Крыльями Советов» болельщики добавили нам сил»
18 Мая
23:19
Сафонов рассказал, что должен сделать «Краснодар» для чемпионства 1
22:11
Ещенко — о «Динамо»: «Если они выиграют золото, это будет заслуженно»
21:19
Точилин: «Матч «Краснодар» - «Динамо» будет самым важным в чемпионате»
21:00
Шикунов — о «Динамо»: «Сейчас уже тяжело что-то с ними сделать»
20:27
Орещук надеется, что «Динамо» выиграет РПЛ
16:57
Терёхин: «Личка сумел сплотить «Динамо»
17 Мая
20:42
Паршивлюк высказался о шансах «Динамо»: «На бумаге это так»
15 Мая
19:33
Кински считает, что в чемпионской гонке РПЛ всё решится в матче «Краснодар» — «Динамо»
07 Мая
21:58
Тарханов назвал матч, в котором решится судьба чемпионства в РПЛ
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
КРАСНОДАР ДИНАМО МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола назвал команду, которую будет тренировать в новом сезоне Стало известно, где Джикия продолжит карьеру Карпин назвал команду, которую будет тренировать в новом сезоне Назван возможный следующий клуб Джикии в РПЛ «Бавария» приняла решение по Зидану Тренер «Ливерпуля» Клопп сделал заявление о будущем Клопп назвал лучшего тренера мира «Манчестер Сити» сравнялся с «Манчестер Юнайтед» по количеству чемпионских титулов в АПЛ в XXI веке Анчелотти отреагировал на четыре пропущенных гола Луниным перед финалом Лиги чемпионов Гвардиола высказался после исторического чемпионства «Манчестер Сити»
«Вильярреал» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:4 «Ахмат» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Скучнейший матч, серия пенальти и суперфинал: «Зенит» опять не смог победить, но выбил ЦСКА из Кубка России «Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 Холанн уже превзошёл Месси на пике карьеры: Сможет ли норвежец затмить аргентинца Чудо-гол Кудуса проблемой не стал: «Манчестер Сити» смял «Вест Хэм» и в 10-й раз стал чемпионом Англии Покер Сорлота не помог «Вильярреалу» одолеть мадридский «Реал» «Арсенал» в концовке вырвал победу у «Эвертона», но чемпионом не стал 21 команда уже вышла в Лигу чемпионов – полный список Тренер «Реала» Анчелотти принял решение по Модричу и Кроосу
Спортивные новости
Как сильно на российский хоккей влияет отсутствие национальной сборной на чемпионате мира «Эдмонтон» в седьмом матче обыграл «Ванкувер» и вышел в финал Западной конференции НХЛ Медведев опустился на пятое место в рейтинге АТР Немков высказался о победе Усика над Фьюри Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Мая
14:43 · Россия. Премьер-лига
Шалимов — о прощании с Джикией: «Можно было растрогаться»
14:32 · Россия. Премьер-лига
Агент Миранчука отреагировал на информацию о переговорах с «Локомотивом»
14:21 · Россия. Премьер-лига
Рыбус рассказал, где хотел бы продолжить карьеру
14:11 · Россия. Премьер-лига
Денисов отреагировал на приход Станковича в «Спартак»
12:55 · Россия. Премьер-лига
Дзагоев просмотрит новичка для ЦСКА - названо имя
12:48 · Россия. Премьер-лига
«Боруссия» нашла замену Ройсу в России
12:42 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА принял решение по Набабкину официально
12:37 · Россия. Премьер-лига
Наумов: «Миранчук должен оставаться в «Локомотиве»
12:17 · Россия. Премьер-лига
Хомуха: «Новый чемпион в РПЛ - плюс для нашего чемпионата»
12:11 · Россия. Премьер-лига
Хомуха рассказал, где может продолжить карьеру Набабкин
12:04 · Россия. Премьер-лига
Орлов высказался о новом главном тренере «Спартака» Станковиче
11:58 · Россия. Премьер-лига
Орлов оценил вероятность чемпионства «Динамо» перед последним туром
11:54 · Россия. Премьер-лига
Александр Мостовой: «Файзуллаев - открытие сезона в РПЛ»
11:46 · Россия. Премьер-лига
Алдонин рассказал, от чего зависит будущее Акинфеева в ЦСКА
11:31 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» нашёл усиление в «Шиннике» 1 эксклюзив
Все новости
Рекомендуем