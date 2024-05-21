Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о планах команды после завоевания путёвки в РПЛ.

- Как город встретил известие о выходе «Динамо» в РПЛ?

- На последней нашей домашней игре собралось больше 22 тысяч болельщиков. Люди гуляли всю ночь.

- Какие планы по усилению команды?

- Любая трансферная кампания проходит для всех клубов одинаково - что для больших, что для маленьких. Если даже команды, которые выигрывают Лигу чемпионов, усиливаются, то таким маленьким клубам, как наш, это тем более необходимо. Трансферная кампания зависит от амбиций и того, сколько есть для этого ресурсов. Здесь еще важна спортивная составляющая, потому что можно купить дорогого игрока, но он потом сядет на лавку. У нас нет больших возможностей и желания коренным образом менять состав, что часто делают клубы, которые выходят из ФНЛ в РПЛ. Нам нужно усилить две-три позиции.

- Будет ли увеличен бюджет?

- Да, есть понимание по бюджету. Клубам РПЛ выделяется определенный ресурс. Процентов на 40 наш бюджет увеличится.

- Ждать ли громких фамилий? Писали про Дзюбу, Джикию...

- Не думаю, что это обязательно. У нас сейчас в команде есть немало футболистов, которые прошли пусть от Второй лиги до РПЛ. Они начинали как любители, получали по 20 тысяч рублей. Эти ребята, не имея громких имен и больших зарплат, оказались конкурентоспособны. Понятно, что РПЛ – это другая ступенька, нужно усиление, и если кто-то не выдержит конкуренцию, должен будет уйти в сторону. Таковы законы профессионального футбола. Хотелось бы, чтобы большее количество этих ребят выдержало конкуренцию. Я чувствую большое удовлетворение от того, что эти молодые парни, с которыми мы начали работать года три-четыре назад, проделали такой пусть, и если они выдержат конкуренцию, я буду рад еще больше.

- Таким молодым ребятам наверняка нужен опытный дядька-наставник, как Джикия, Дзюба, которые могли бы передать им свои знания и опыт.

- Это безусловно. Но при одном условии – что они будут как наставники. Можно иметь опыт и мастерство, но ставить свое «я» выше, чем командные интересы. Не каждому дано быть большим мастером, и при этом помогать простым ребятам расти. В Джикии я вообще не сомневаюсь. Мы разговаривали с ним перед последней игрой. Его мучили журналисты по этой теме, и меня тоже. У него хороший юмор. Мы посмеялись. Решили, что он поможет нам продвигать футбол в Дагестане, приедет, поговорит с ребятами, зайдет в футбольную школу, покатается по горам, подышит воздухом, немного успокоится от тех огорчений, которые доставил ему «Спартак». Мне кажется, он мог расстаться с командой по-другому.

- Какие у «Динамо» будут цели в РПЛ: борьба за выживание или более высокие?

- Не хочется говорить ребятам: «Давайте пойдем в РПЛ и будем там выживать». Мы должны быть достойными Премьер-лиги. Когда соперники выходят с нами на матч, они не должны выходить, как против школьников. Мы не должны быть мальчиками для битья. Можно проиграть, но при этом все должно быть достойно. Сейчас РПЛ стала намного интереснее именно потому, что такие простые команды, как «Факел», «Балтика», достойно конкурируют и просто так никому не уступают. Поэтому наша задача будет заключаться именно в этом – быть достойными уровня РПЛ и команд, которые там выступают. Уверен, на это наши ребята будут способны.

Елена Григорьевская