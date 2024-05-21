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Агент Миранчука отреагировал на информацию о переговорах с «Локомотивом»

21 Мая 2024 • 14:32 Комментировать
Балтика
...
Локомотив Москва
25.05 16:30

Вадим Шпинёв, агент атакующего хавбека «Локомотива» Антона Миранчука, ответил на вопрос, ведёт ли переговоры о новом контракте игрока.

Ранее появилась информация, что «железнодорожники» начали переговоры с Миранчуком о продлении сотрудничества.

— Я не подтверждаю информацию. По слухам не даю никаких комментариев, — заявил Шпинёв Metaratings.

Напомним, трудовой договор 28-летнего полузащитника с «Локомотивом» истекает в конце июня 2024 года.

Ранее агент Миранчука заявлял, что футболист хочет продолжить карьеру в Европе.

Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость Миранчука составляет пять миллионов евро.

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