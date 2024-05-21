Рыбус рассказал, где хотел бы продолжить карьеру

Защитник казанского «Рубина» Мацей Рыбус ответил на вопрос о своём будущем.

— Я бы хотел оставаться дальше в «Рубине», но пока не знаю, что с моим контрактом, — приводит слова Рыбуса Metaratings.

Напомним, 34-летний футболист защищает цвета «Рубина» с лета прошлого года. За это время он принял участие в семи матчах, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет один ассист.

Действующий трудовой договор Рыбуса с «Рубином» рассчитан до конца июня 2024 года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость защитника составляет 200 тысяч евро.

После 29 туров команда Рашида Рахимова занимает восьмое место в таблице, набрав 41 очко.