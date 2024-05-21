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Денисов отреагировал на приход Станковича в «Спартак»

21 Мая 2024 • 14:11 Комментировать
Оренбург
...
Спартак Москва
25.05 16:30

Защитник «Спартака» Даниил Денисов высказался о назначении Деяна Станковича новым наставником столичного клуба.

«Хороший футболист. Приедет тренер — будем смотреть, работать. Всегда на все нужно смотреть с позитивом», — приводит слова Денисова издание «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что Станкович станет главным тренером «Спартака» после окончания текущего сезона. На данный момент пост рулевого «красно-белых» занимает Владимир Слишкович.

По итогам 29 туров «Спартак» находится на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке команды 49 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Деян Станкович Даниил Денисов ещё теги

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