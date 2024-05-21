Бывший нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и нынешний президент махачкалинского «Легиона» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался о непродлении контракта между московским «Спартаком» и 30-летним защитником Георгием Джикией.

- Судя по последним событиям, которые разворачивались между «Спартаком» и Джикией, было понятно, что продлевать контракт с игроком не станут. Не знаю, правда, чьё это было решение, – руководства клуба или уже нового главного тренера. Удивителен тот факт, что «Спартак» настолько легко прощается с футболистом сборной России, который играет на такая дефицитной позиции центрального защитника. Я считаю, это как раз последствие необдуманного решения, связанного с лимитом на легионеров. С Джикией «Спартак» и проигрывал, и выигрывал – так же, как и с иностранными центральными защитниками. С Дуарте и Бабичем «Спартак» тоже и проигрывает, и выигрывает, его бросает то в жар, то в холод. Поэтому особой какой-то разницы я не ощутил. А если нет особой разницы, тогда зачем было приглашать легионера, если есть на эту позицию свой футболист? Тем более игрок сборной, капитан сборной. Раз «Спартак» принял такое решение, значит, у него были на это какие-то причины. Не думаю, что Джикия надолго останется без команды. Наверняка он в ближайшее время подпишет контракт с одной из топовых команд российского чемпионата. Вряд ди это будет «Зенит» и ЦСКА, но возможно, что «Локомотив» или «Динамо», – порассуждал Лахиялов.

Георгий Джикия ещё может провести один матч за «Спартак» – в 30-м туре чемпионата России против «Оренбурга».