Дзагоев просмотрит новичка для ЦСКА - названо имя

Полузащитник Деян Зукич, правами на которого владеет сербская «Войводина», может оказаться в чемпионате России. Об этом рапортуют журналисты Mozzart Sport.

Заинтересованность в подписании 23-летнего футболиста проявляет московский ЦСКА. Боссы российского клуба готовы выделить на приобретение новичка порядка двух миллионов евро. Скаут «армейцев» Алан Дзагоев посетит матч «Войводины» против «Црвены Звезды» в финале Кубка страны, чтобы понаблюдать за игрой Зукича.

В нынешнем сезоне Деян провел 42 поединка. Полузащитник отметился 12 забитыми мячами и семью голевыми передачами.