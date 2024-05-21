«Боруссия» нашла замену Ройсу в России

Дортмундская «Боруссия» подыскивает нового игрока в среднюю линию, который заменит Марко Ройса. Немецкий игрок покинет клуб по завершении нынешнего сезона.

По информации Transfermarkt, в сфере интересов немецкого топ-клуба находится полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян. Хавбек может пополнить ряды финалиста Лиги чемпионов в летнее трансферное окно. Рыночная стоимость Сперцяна оценивается в 18 миллионов евро, а его контракт рассчитан до середины 2026 года.

В нынешнем сезоне Эдуард провел 32 матча за «быков». На его счету 11 забитых мячей и семь результативных передач.