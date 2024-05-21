Опытный защитник Кирилл Набабкин покидает московский ЦСКА. Об этом отрапортовала клубная пресс-служба «армейцев». Стороны решили не продлевать сотрудничество.

«Субботний матч против «Урала» станет для Кирилла Набабкина последним в красно-синей футболке», - говорится в заявлении столичного клуба.

Напомним, что Набабкин защищает цвета ЦСКА с 2010 года. В составе «армейцев» Кирилл трижды становился чемпионом России, а также обладателем кубка и суперкубка страны.

В общей сложности защитник сыграл за «армейский» коллектив 321 поединок, записав на свой счет пять забитых мячей и 11 голевых передач.