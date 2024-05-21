Наумов: «Миранчук должен оставаться в «Локомотиве»

Николай Наумов, экс-президент московского «Локомотива», высказался о переговорах между «железнодорожниками» и полузащитником Антоном Миранчуком по новому трудовому договору.

«Это очень хорошо. Антон должен оставаться в «Локомотиве», он талантливый креативный игрок, очень важный для команды. К тому же воспитанник клуба. Безусловно, надо договариваться», - цитирует Нагорных «Спорт-Экспресс».

Срок действующего контракта 28-летнего полузащитника с «железнодорожниками» истекает в конце июня 2024 года. В текущем сезоне Миранчук провел 36 поединков, в которых отметился семью голами и шестью ассистами.