Хомуха: «Новый чемпион в РПЛ - плюс для нашего чемпионата»

«Новый чемпион в РПЛ - это плюс для нашего чемпионата. Чемпионства «Зенита» уже приелись. Я уже давно ни за кого не болею в РПЛ, пусть в чемпионской гонке победит сильнейший», - приводятся слова Хомухи на страницах «Чемпионата».