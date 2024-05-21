Хомуха: «Новый чемпион в РПЛ - плюс для нашего чемпионата»

Бывший футболист Дмитрий Хомуха поделился мнением о титульной гонке в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.
«Новый чемпион в РПЛ - это плюс для нашего чемпионата. Чемпионства «Зенита» уже приелись. Я уже давно ни за кого не болею в РПЛ, пусть в чемпионской гонке победит сильнейший», - приводятся слова Хомухи на страницах «Чемпионата».
Напомним, что «Зенит» пять раз подряд становился чемпионом России.
Перед последним туром Премьер-лиги первое место занимает московское «Динамо». Подопечные Марцела Лички опережают идущий вторым петербургский клуб на два очка. Топ-3 замыкает «Краснодар».
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