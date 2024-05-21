Хомуха рассказал, где может продолжить карьеру Набабкин

Экс-футболист московского ЦСКА Дмитрий Хомуха подлился мыслями об уходе защитника Кирилла Набабкина из «армейского» клуба. Ранее было объявлено, что игрок покинет команду в конце сезона.
«Если Набабкин чувствует в себе силы продолжать играть, то он может помочь командам второй восьмёрки РПЛ и клубам из ФНЛ. Это зависит от психологического состояния, готов ли футболист играть дальше», - передает слова Хомухи «Чемпионат».
Набабкин три раза становился с ЦСКА чемпионом России. В текущем сезоне защитник поучаствовал в 14 поединках, отметившись результативной передачей.
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