Хомуха рассказал, где может продолжить карьеру Набабкин

«Если Набабкин чувствует в себе силы продолжать играть, то он может помочь командам второй восьмёрки РПЛ и клубам из ФНЛ. Это зависит от психологического состояния, готов ли футболист играть дальше», - передает слова Хомухи «Чемпионат».