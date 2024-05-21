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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орлов высказался о новом главном тренере «Спартака» Станковиче

21 Мая 2024 • 12:04 Комментировать

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о назначении сербского специалиста Деяна Станковича на пост главного тренера московского «Спартака».

«Футболист замечательный, а тренер - это другая профессия. Пока как тренер он ещё… Ну, правда, он «Ференцварош» вывел. У него такие же титулы как у Черчесова. Ну, кто знает? Но не верится», - рассказал Орлов на ютуб-канале «Такой футбол».

Ранее было объявлено, что Станкович подписал с «красно-белыми» двухлетнее трудовое соглашение. В настоящий момент командой руководит Владимир Слишкович. Перед последним туром чемпионата России «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице.

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