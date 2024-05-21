Орлов высказался о новом главном тренере «Спартака» Станковиче

«Футболист замечательный, а тренер - это другая профессия. Пока как тренер он ещё… Ну, правда, он «Ференцварош» вывел. У него такие же титулы как у Черчесова. Ну, кто знает? Но не верится», - рассказал Орлов на ютуб-канале «Такой футбол».