Орлов высказался о новом главном тренере «Спартака» Станковиче

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о назначении сербского специалиста Деяна Станковича на пост главного тренера московского «Спартака».
«Футболист замечательный, а тренер - это другая профессия. Пока как тренер он ещё… Ну, правда, он «Ференцварош» вывел. У него такие же титулы как у Черчесова. Ну, кто знает? Но не верится», - рассказал Орлов на ютуб-канале «Такой футбол».
Ранее было объявлено, что Станкович подписал с «красно-белыми» двухлетнее трудовое соглашение. В настоящий момент командой руководит Владимир Слишкович. Перед последним туром чемпионата России «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице.
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