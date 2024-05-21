Орлов оценил вероятность чемпионства «Динамо» перед последним туром

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о шансах столичного «Динамо» на чемпионство в преддверии заключительного тура Российской премьер-лиги.
«70% у «Динамо», им надо вничью сыграть всего-то. Играют в гостях? Ну и что? «Динамо» сейчас на ходу, они хорошо играют», - высказался комментатор в выпуске ютуб-канала «Такой футбол».
В последнем туре Премьер-лиги подопечные Марцела Лички на выезде встретятся с «Краснодаром». Матч состоится 25 мая.
После 29 туров чемпионата России «Динамо» лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на два балла.
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