Александр Мостовой: «Файзуллаев - открытие сезона в РПЛ»

Александр Мостовой, в прошлом выступавший за «Спартак», высказался о полузащитнике ЦСКА Аббосбеке Файзуллаеве.

20-летний узбекский футболист в этом сезоне забил пять голов и сделал 13 результативных передач на своих партнёров.

- Аббосбек Файзуллаев - открытие сезона в РПЛ. Парень очень ярко ворвался в наш чемпионат и закрыл проблемы ЦСКА в атакующей линии, - цитирует Мостового «РБ Спорт».

Коллектив Владимира Федотова набрал 45 баллов и идёт на шестой позиции в чемпионате России, в заключительном матче сезона «армейцы» на своём поле примут екатеринбургский «Урал», встреча пройдёт 25 мая.