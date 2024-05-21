Алдонин рассказал, от чего зависит будущее Акинфеева в ЦСКА

Экс-футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин поделился мыслями о будущем голкипера Игоря Акинфеева в «армейском» клубе.
«Будущее Акинфеева в ЦСКА зависит от желания самого Игоря. У Игоря сейчас основная задача - это не быть первым номером, а передавать опыт и вдохновлять молодых ребят на спортивные подвиги», - передает слова Алдонина «Чемпионат».
Ранее сообщалось, что московский клуб предложит 38-летнему вратарю новый трудовой договор.
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Акинфеев провел 24 поединка, в которых пропустил 34 мяча. В семи встречах голкипер отстоял на ноль.
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