Защитник ярославского «Шинника» Дмитрий Шадринцев может продолжить карьеру в другом российском клубе. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», заинтересованность в его услугах проявляет представитель Премьер-лиги – «Пари НН».

Ранее появилась информация об интересе к Шадринцеву со стороны екатеринбургского «Урала».

«Пари НН» пока не гарантировал себе место в Российской премьер-лиге на следующий сезон. Перед заключительным туром нижегородская команда с 29 баллами находится в зоне стыковых матчей. В рамках 30-го тура чемпионата России «Пари НН» на выезде сыграет против самарских «Крыльев Советов».