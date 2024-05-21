Влут заявил, что не собирается покидать «Урал»

Рай Влут, игрок екатеринбургского клуба, высказался о своём будущем.

Форвард выступает за «Урал» с осени 2022 года, контракт футболиста с клубом действует до 2025 года. Голландец забил семь голов за «Урал», проведя в общей сложности 31 матч.

- Я не думаю об уходе из команды. Все мысли о том, чтобы оставить «Урал» в РПЛ, - цитирует футболиста «Матч ТВ».

«Урал» в воскресенье сыграл вничью с «Оренбургом», встреча состоялась в Екатеринбурге и завершилась со счётом 3:3. Коллектив набрал 30 баллов и идёт на 11 строчке в таблице. 25 мая в заключительном матче сезона «Урал» встретится с ЦСКА.