На защитника «Спартака» Джикию появился новый претендент

«Не знаю, насколько интересно Джикии будет играть в «Химках». Но почему бы и нет? Такого игрока мы бы хотели получить. Это один из лучших защитников в стране. Мы бы от него не отказались, - передает слова инвестора телеканал «Матч ТВ».