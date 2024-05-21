На защитника «Спартака» Джикию появился новый претендент

Бизнесмен Туфан Садыгов, который является инвестором подмосковных «Химок», высказался о возможном подписании защитника Георгия Джикии. Игрок покинет «Спартак» в конце сезона.
«Не знаю, насколько интересно Джикии будет играть в «Химках». Но почему бы и нет? Такого игрока мы бы хотели получить. Это один из лучших защитников в стране. Мы бы от него не отказались, - передает слова инвестора телеканал «Матч ТВ».
Джикия защищает цвета «Спартака» с 2017 года. Вместе с «красно-белыми» он выигрывал чемпионский титул.
Добавим, что по итогам сезона «Химки» вернулись а Российскую премьер-лигу.
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