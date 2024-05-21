ЦСКА расстанется с защитником – названо имя

Московский ЦСКА попрощается с одним из футболистов в летнее трансферное окно. Ряды «армейского» коллектива покинет 37-летний защитник Кирилл Набабкин.

«Клуб не будет продлевать контракт с Набабкиным. Защитнику предложат работу в структуре ЦСКА, сам Набабкин ещё не принял решение о продолжении своей карьеры», - говорится на страницах «Чемпионата».

Напомним, что за ЦСКА Кирилл выступает с 2010 года. Вместе с «армейцами» он трижды становился чемпионом России, а также выигрывал кубок и суперкубок страны. В текущем сезоне РПЛ Набабкин провел 14 поединков, в которых сделал голевой пас.