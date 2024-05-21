Игрок «Рубина»: «На чемпионате Европы у нас группа смерти»

Форвард казанского «Рубина» и сборной Албании Мирлинд Даку поделился мнением о предстоящем чемпионате Европы – 2024, который пройдет на футбольных полях Германии.
«На чемпионате Европы у нас группа смерти. Каждый знает об этом, очень сложные соперники. Это будет непросто, но мне кажется, что мы всех удивим», - передает слова футболиста «Чемпионат».
Напомним, что чемпионат Европы - 2024 состоится грядущим летом в период с 14 июня по 14 июля. Сборная Албании попала в одну группу с национальными командами Испании, Италии и Хорватии. Действующими победителями турнира являются итальянцы.
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