Тарханов: «Акинфеев ещё в хорошей форме»

Александр Тарханов, известный российский специалист, высказался о решении ЦСКА продлить контракт с Игорем Акинфеевым.

Вчера появились сообщения о том, что «армейский» клуб решил продлить соглашение с вратарём.

- Акинфеев ещё в хорошей форме. Кто-то говорит, что он уже не годится, но я считаю, что он лучший, - передаёт слова экс-наставника «Урала» «Чемпионат».

Текущий контракт голкипера с московской командой действует до конца этого сезона. В подходящем к концу сезоне воспитанник столичного клуба сыграл в 26 матчах за родной клуб во всех турнирах и пропустил в них 34 гола, в восьми встречах Акинфеев сохранил свои ворота «сухими».