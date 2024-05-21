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Тарханов: «Акинфеев ещё в хорошей форме»

21 Мая 2024 • 11:06 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Урал
25.05 16:30

Александр Тарханов, известный российский специалист, высказался о решении ЦСКА продлить контракт с Игорем Акинфеевым.

Вчера появились сообщения о том, что «армейский» клуб решил продлить соглашение с вратарём.

- Акинфеев ещё в хорошей форме. Кто-то говорит, что он уже не годится, но я считаю, что он лучший, - передаёт слова экс-наставника «Урала» «Чемпионат».

Текущий контракт голкипера с московской командой действует до конца этого сезона. В подходящем к концу сезоне воспитанник столичного клуба сыграл в 26 матчах за родной клуб во всех турнирах и пропустил в них 34 гола, в восьми встречах Акинфеев сохранил свои ворота «сухими».

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ЦСКА Москва Игорь Акинфеев Александр Тарханов ещё теги

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