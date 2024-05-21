Агент высказался о возможном переходе Лукина в «Спартак»

Футбольный агент Тимофей Бердышев, который сотрудничает с защитником московского ЦСКА Матвеем Лукиным, в беседе с журналистами высказался о возможном трансфере игрока в другой столичный клуб – «Спартак».

«Мне ничего неизвестно о «Спартаке» и об их интересе к Лукину. Мы ждем предложение от ЦСКА, с другими клубами не ведем переговоры», - передает слова агента «Спорт-Экспресс».

В этом сезоне 20-летний защитник провел 11 поединков во всех турнирах. Срок действующего контракта Лукина с «армейцами» рассчитан до лета 2025 года. Эксперты Transfermarkt оценивают Матвея в 500 тысяч евро.