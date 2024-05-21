Агент Лукина: «ЦСКА пока не предлагал продлить контракт»

Футбольный агент Тимофей Бердышев, который представляет интересы защитника московского ЦСКА Матвея Лукина, высказался насчет будущего своего клиента.
«У Лукина еще один год контракта с ЦСКА. И клуб на сегодняшний день с предложением по продлению соглашения не выходил ни на меня, ни, как мне известно, на защитника», - передает слова агента «Спорт-Экспресс».
В нынешнем сезоне Матвей принял участие в 11 поединках за ЦСКА. Срок действующего трудового соглашения между футболистом и «армейцами» истекает летом следующего года. Трансферная стоимость защитника оценивается в 500 тысяч евро.
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