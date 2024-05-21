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Байрамян – о чемпионской гонке в РПЛ: «Не помню, когда была такая интрига»

21 Мая 2024 • 10:34 Комментировать
Краснодар
...
Динамо Москва
25.05 16:30

Хорен Байрамян, игрок «Ростова», поделился мнением о борьбе за чемпионство в текущем сезоне.

- Не помню, когда такая интрига была, все с большим интересом будут следить за этим. Это здорово, это кайф! Посмотрим, что будет, - цитирует футболиста донской команды «РБ Спорт».

На данный момент в РПЛ лидирует московское «Динамо», набравшее 56 очков. На второй позиции идёт «Зенит», у которого 54 балла, замыкает тройку «Краснодар», который в 30-м туре дома примет «Динамо», матч пройдёт 25 мая и начнётся в 16:30 по столичному времени. «Зенит» в последнем матче сезона встретится с «Ростовом».

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