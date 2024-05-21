«Локомотив» начал переговоры с Миранчуком

Представители московского «Локомотива» вступили в переговоры с агентом полузащитника Антона Миранчука относительного нового трудового соглашения.

По информации журналистов «Спорт-Экспресса», «железнодорожники» хотели бы сохранить 28-летнего игрока, действующий контракт которого истекает по завершении нынешнего сезона.

В текущей игровой кампании Миранчук поучаствовал в 36 поединках, записав на свой счет семь забитых мячей и шесть результативных передач.

В преддверии последнего тура Премьер-лиги «железнодорожники» занимают четвертое место в турнирной таблице. На счету подопечных Михаила Галактионова 50 баллов.