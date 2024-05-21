Березовский назвал российского вратаря, который сильнее Акинфеева

Экс-игрок московского «Динамо» Роман Березовский назвал имя российского вратаря, который сейчас лучше голкипера столичного ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Вратарь в России сильнее Акинфеева? Сафонов. Матвей мне очень нравится. По крайней мере антропометрически выделяется: рослый, длинные руки. Акинфеев в этом чуть отстает, но берёт профессионализмом», - передает слова Березовского Sport24.

В текущем сезоне Сафонов принял участие в 29 поединках за краснодарский коллектив, в которых пропустил 27 голов. В десяти встречах он сохранил свои владения на замке. Перед заключительным туром Премьер-лиги «быки» занимают третье место в таблице.