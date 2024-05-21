Бурмистров высказался о своём будущем

Никита Бурмистров, игрок «Сочи», дал комментарий по поводу своего будущего.

Форвард выступает за сочинскую команду с 2018 года. Контракт футболиста с клубом действует до 30 июня этого года.

- Сам пока не определился по своему будущему. Посмотрим, что будет дальше.

Вопрос не в контракте, а в эмоциях, желании и всем остальном, - цитирует нападающего «Матч ТВ».

В текущем сезоне Никита Бурмистров принял участие в 29 матчах за «Сочи», в которых четыре раза поразил ворота соперников и сделал две голевые передачи на партнёров.

«Сочи» в 29 турах набрал 23 очка и занимает последнюю строчку в таблице РПЛ.