Газизов высказался о трансфере Джикии в Махачкалу

Шамиль Газизов, который занимает пост генерального директора махачкалинского «Динамо», высказался о возможном подписании защитника московского «Спартака» Георгия Джикии.
«В футболе нет ничего невозможного, а тем более в жизни. Поэтому всё возможно. Но мы скромный клуб. Если Георгий посмотрит в нашу сторону, мы всегда будем премного благодарны и рады», - передает слова руководителя «Чемпионат».
Ранее было объявлено, что «Спартак» и Джикия завершат сотрудничество по окончании нынешнего сезона. Цвета «народной команды» Георгий защищал с 2017 года. Вместе с «красно-белыми» он стал чемпионом России.
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