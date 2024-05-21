Стала известна позиция «Динамо» по переходу Джикии

Центральный защитник Георгий Джикия, который покидает московский «Спартак», не перейдет в «Динамо».

Как сообщают журналисты «Спорт-Экспресса», в руководстве «бело-голубых» не обсуждается кандидатура 30-летнего капитана «красно-белых». Ранее было объявлено, что Джикия покинет «Спартак» по завершении нынешнего сезона. В клубе приняли решение не продлевать контракт с клубом.

Напомним, что «Динамо» борется за чемпионский титул в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги. Перед заключительным туром столичная команда опережает идущий вторым петербургский «Зенит» на два очка.