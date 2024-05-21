Короман назвал тренера, который сделает «Спартак» чемпионом

Бывший сербский футболист Огнен Короман высказался о назначении соотечественника Деяна Станковича на пост главного тренера московского «Спартака». Специалист начнет работу с сезона-2024/2025.

«Он очень квалифицированный тренер. Я обрадовался, когда узнал эту новость. Станкович приведет «Спартак» к чемпионству, команда будет показывать качественный футбол», - передает слова Коромана Legalbet.

Напомним, что нынешний сезон «красно-белые» доигрывают под руководством Владимира Слишковича. Перед заключительным туром «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице. В последнем матче сезона команда на выезде сыграет с «Оренбургом».