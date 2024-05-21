Горшков назвал позицию, которую нужно усилить в «Зените»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Александр Горшков считает, что «сине-бело-голубым» стоит задуматься об омоложении вратарской линии команды.
«Вратарская позиция нуждается в усилении, омоложении. Кержаков - надежный вратарь, но уже достаточно возрастной. В целом вопрос основного голкипера в «Зените» был актуален и в прошлом сезоне», - передает слова Горшкова Legalbet.
Первым номером петербургского коллектива является Михаил Кержаков. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 37-летний вратарь провел 20 поединков, в которых попустил 18 мячей. В 11 встречах он сохранил свои владения в неприкосновенности.
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