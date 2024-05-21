Чанов: «Джикия может оказаться в ЦСКА»

Экс-тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов не стал исключать трансфера защитника Георгия Джикии из «Спартака» в стан «армейцев».

«Возможно, Джикия окажется в ЦСКА. Может, им Джикия нужен? А может, и не нужен. Но исключать ничего нельзя. Для меня приход Джикии в ЦСКА не стал бы шоком», - передает слова Чанова Legalbet.

Ранее было объявлено, что Джикия покидает «Спартак» по завершении нынешнего сезона. Он уйдет из «народной команды» в статусе свободного агента.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Георгий провел всего восемь поединков без голевых действий.