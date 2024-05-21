Джикия попал в число 11 лучших игроков 29-го тура РПЛ

Представлена символическая сборная 29-го тура Российской премьер-лиги.

Журналисты «Чемпионата» включили в этот список по двух игроков «Спартака», «Зенита» и «Локомотива». В число лучших попал центральный защитник «красно-белых» Георгий Джикия, который покидает клуб.

Голкипер: Илья Лантратов («Локомотив»).

Защитники: Силвие Бегич («Урал»), Фабиан Бальбуэна («Динамо»), Георгий Джикия («Спартак»).

Полузащитники: Мозес Кобнан Дэвид («Краснодар»), Иван Обляков (ЦСКА), Вендел («Зенит»), Тео Бонгонда («Спартак»).

Форварды: Сауль Гуарирапа («Сочи»), Матео Кассьерра («Зенит»), Тимур Сулейманов («Локомотив»).

По итогам 29 туров чемпионата России «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице. На второй строчке находится «Зенит», а на третьей – «Краснодар».