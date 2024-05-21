Семшов: «Динамо» будет действовать на результат в Краснодаре»

Экс-футболист национальной сборной России Игорь Семшов поделился мыслями о поединке между «Краснодаром» и столичным «Динамо» в рамках 30-го тура чемпионата России.

«Обе команды могут стать чемпионом, могут и потерять чемпионство. Главный тренер «Динамо» не будет ничего выдумывать. Он сказал, что результат важнее игры. «Динамо» будет действовать на результат», - поделился мнением эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч состоится на стадионе в Краснодаре 25 мая. Начало встречи запланировано в 16:30 по московскому времени. Перед этим поединком «Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице, а «Динамо» - первое.