Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мещеряков высказался о возможном трансфере Джикии в «Локомотив»

21 Мая 2024 • 08:49 Комментировать

Экс-председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказался о потенциальном трансфере защитника Георгия Джикии в стан «железнодорожников».

«Удивит ли переход в «Локомотив»? Я никогда ничему уже не удивляюсь. Если люди примут такое решение, значит, надеюсь, они его принимают взвешенно с учетом всех различных факторов», - передает слова Мещерякова «РБ Спорт».

На днях было объявлено, что Джикия покидает «Спартак» в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне 30-летний защитник провел восемь матчей в Премьер-лиге, не отметившись голевыми действиями.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Георгий Джикия Анатолий Мещеряков ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола назвал команду, которую будет тренировать в новом сезоне Стало известно, где Джикия продолжит карьеру Назван возможный следующий клуб Джикии в РПЛ Карпин назвал команду, которую будет тренировать в новом сезоне «Бавария» приняла решение по Зидану Тренер «Ливерпуля» Клопп сделал заявление о будущем Клопп назвал лучшего тренера мира «Манчестер Сити» сравнялся с «Манчестер Юнайтед» по количеству чемпионских титулов в АПЛ в XXI веке На место Крооса или Модрича: «Реал» хочет купить полузащитника «Ливерпуля» Гвардиола высказался после исторического чемпионства «Манчестер Сити»
«Вильярреал» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:4 «Ахмат» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Скучнейший матч, серия пенальти и суперфинал: «Зенит» опять не смог победить, но выбил ЦСКА из Кубка России «Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 Холанн уже превзошёл Месси на пике карьеры: Сможет ли норвежец затмить аргентинца Чудо-гол Кудуса проблемой не стал: «Манчестер Сити» смял «Вест Хэм» и в 10-й раз стал чемпионом Англии Покер Сорлота не помог «Вильярреалу» одолеть мадридский «Реал» «Арсенал» в концовке вырвал победу у «Эвертона», но чемпионом не стал 21 команда уже вышла в Лигу чемпионов – полный список «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
Спортивные новости
«Эдмонтон» в седьмом матче обыграл «Ванкувер» и вышел в финал Западной конференции НХЛ Медведев опустился на пятое место в рейтинге АТР Немков высказался о победе Усика над Фьюри Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира Швёнтек выиграла турнир в Риме, переиграв в финале Соболенко Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Мая
11:31 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» нашёл усиление в «Шиннике» эксклюзив
11:29 · Россия. Премьер-лига
Влут заявил, что не собирается покидать «Урал»
11:23 · Россия. Премьер-лига
На защитника «Спартака» Джикию появился новый претендент
11:15 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА расстанется с защитником – названо имя
11:09 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Рубина»: «На чемпионате Европы у нас группа смерти»
11:06 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Акинфеев ещё в хорошей форме»
11:03 · Россия. Премьер-лига
Агент высказался о возможном переходе Лукина в «Спартак»
10:58 · Россия. Премьер-лига
Агент Лукина: «ЦСКА пока не предлагал продлить контракт»
10:34 · Россия. Премьер-лига
Байрамян – о чемпионской гонке в РПЛ: «Не помню, когда была такая интрига»
10:27 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» начал переговоры с Миранчуком
10:21 · Россия. Премьер-лига
Березовский назвал российского вратаря, который сильнее Акинфеева 1
10:19 · Россия. Премьер-лига
Бурмистров высказался о своём будущем
10:16 · Россия. Премьер-лига
Газизов высказался о трансфере Джикии в Махачкалу
10:11 · Россия. Премьер-лига
Мор: «Зная Карпина, уверен, он захочет в матче с «Зенитом» сюрприз преподнести» 1
10:05 · Россия. Премьер-лига
Стала известна позиция «Динамо» по переходу Джикии
Все новости
Рекомендуем