Мещеряков высказался о возможном трансфере Джикии в «Локомотив»

Экс-председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказался о потенциальном трансфере защитника Георгия Джикии в стан «железнодорожников».
«Удивит ли переход в «Локомотив»? Я никогда ничему уже не удивляюсь. Если люди примут такое решение, значит, надеюсь, они его принимают взвешенно с учетом всех различных факторов», - передает слова Мещерякова «РБ Спорт».
На днях было объявлено, что Джикия покидает «Спартак» в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне 30-летний защитник провел восемь матчей в Премьер-лиге, не отметившись голевыми действиями.
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