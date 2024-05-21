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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гранат назвал футболиста, который тащит «Зенит»

21 Мая 2024 • 08:38 Комментировать

Бывший футболист московского «Динамо» Владимир Гранат назвал лучшего, по его мнению, защитника сезона в Российской премьер-лиге. Его выбор пал на бразильца Дугласа Сантоса из петербургского «Зенита».

«Однозначно отдал бы предпочтение Сантосу, человек играет долгое время на очень высоком уровне. Один из лидеров «Зенита». Он один из тех, кто тащит «Зенит», - передает слова Граната «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне чемпионата России защитник провел 36 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Перед заключительным туром Премьер-лиги «Зенит» занимает второе место и сохраняет шансы на золотые медали.

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