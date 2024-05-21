Кто станет преемником Акинфеева в ЦСКА, которому пора на пенсию

Болельщики ЦСКА готовятся прощаться с легендой клуба. Ветеран Игорь Акинфеев готовится к пенсии, и сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» задаётся вопросом, кто станет его преемником.

Акинфеев скоро уйдёт

Игорю Акинфееву в апреле исполнилось 38 лет, и даже для вратаря это очень солидный возраст. Уже несколько лет многие отмечают, что голкипер сдаёт, что логично и легко объяснимо. Тем более известно, что у вратаря есть проблемы со здоровьем. Тем не менее он оставался первым номером ЦСКА, но, похоже, и этот статус Акинфеев теряет.

Ярким доказательством стал тот факт, что Акинфеев ни разу не сыграл в двух матчах с «Зенитом» за неделю. В обоих поединках с первых минут вышел Тороп, причём капитан ЦСКА здоров, так что это просто тренерское решение. В кубковой встрече Акинфеев остался в запасе, даже когда понадобилась вынужденная вратарская замена.

Контракт Акинфеева с ЦСКА завершается в июне. Вряд ли стоит ждать, что расставание пройдёт сейчас. А вот следующий сезон вполне может стать для Акинфеева последним. В любом случае ЦСКА пора искать замену.

Замена внутренним ресурсом

Первый вариант для ЦСКА – это найти замену внутри себя. Есть молодой Владислав Тороп, которому 20 лет. Он уже набирает игровое время и выглядит неплохим кандидатом. Тороп допускает ляпы, но без этого никуда любому молодому голкиперу. При этом он выглядит довольно надёжно для своего возраста. Торопу нужно набираться опыта, но это возможно делать только на поле. Кажется, он вполне мог рассчитывать на место в основе на следующий сезон, если бы не серьёзная травма, которую получил в матче с «Зенитом». Тороп пропустит всю предсезонку и старт нового чемпионата. Кроме того, пока непонятно, не станет ли эта травма ещё и психологической для молодого голкипера.

Так или иначе, у ЦСКА есть ещё один вариант из «внутреннего ресурса». Илья Помазун перерос уровень «Урала» и хочет играть в более серьёзной команде. Зимой его сватали в «Спартак», до этого в прошлом году он дебютировал в сборной России. Помазуну в августе исполнится 28 лет, так что он находится на том этапе карьеры, когда сейчас или никогда. Летом голкипер вернётся в ЦСКА и сделает всё, чтобы стать первым номером. Если не получится, то он наверняка предпочтёт уйти уже навсегда. Благо есть несколько клубов в России, которые ставят большие задачи и ищут нового вратаря.

Найти голкипера на стороне

Конечно, есть вариант найти игрока на стороне. Правда, тут есть проблемы. У ЦСКА сложности с приглашением качественного легионера, так что найти иностранца будет непросто. В России же конкуренция на сильных вратарей очень высокая, и также есть сомнения, что «красно-синие» смогут её выиграть.

Есть слухи, что ЦСКА интересуется Евгением Латышонком, который провёл сумасшедший сезон в «Балтике», но его также связывают с «Зенитом». Теоретически можно предположить, что вратарь может последовать за Сергеем Игнашевичем, если он примет «армейцев». Однако Санкт-Петербург выглядит более ожидаемым вариантом для развития карьеры.

Остальные же российские вратари, которых можно приобрести, не выглядят сильнее Торопа и Помазуна. Так что, скорее всего, именно на своих ЦСКА и сделает ставку.

Акинфеев согласовал новый двухлетний контракт с ЦСКА

Роман Андреев