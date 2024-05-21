«Спартак» обратился к болельщикам клуба

Московский «Спартак» посредством своих социальных сетей обратился к болельщикам клуба.
«Красно-белые», спасибо вам! За поддержку на всех домашних играх в сезоне. Вы – наша главная опора. Ждём вас дома и в сезоне-2024/2025!» - гласит сообщение пресс-службы столичного клуба.
Напомним, что в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» на своем поле принимал казанский «Рубин». Встреча завершилась победой «народной команды» со счетом 3:1.
После 29 туров «красно-белые» набрали 49 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице. В заключительном матче сезона «Спартак» на выезде встретится с «Оренбургом».
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